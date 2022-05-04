37% українців вважають режим у Росії фашистським, ще 10% — нацистським

41% вважають найкращим описом сьогоднішнього політичного режиму у Росії слово "диктатура". Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Водночас ще 37% вважають, що російський режим найкраще відповідає поняттю фашизму, а 10% — нацизму. Крім того, 2% описують його як монархію, ще 2% — як демократію, 1% — як анархію, 2% дали інше визначення, а 5% з відповіддю не визначилися.

Зокрема, в центрі та на заході України російський режим вважають фашистським 39% та 40% та опитаних, на півдні та сході — 33% та 34% відповідно. Серед україномовних у побуті таких 39%, а серед російськомовних — 32%. Причому явної кореляції цих відповідей із відповідями про нацистську сутність режиму РФ не спостерігається.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, що 14 квітня Верховна Рада прийняла закон, яким визнала режим у Росії тоталітарним, нацистським і таким, однією з цілей якого є геноцид українського народу.

Крім того, парламент заборонив в Україні використання символіки російської агресії проти України, хоч і не прописав конкретної відповідальності за це. При цьому в Раді зараз знаходиться законопроєкт, який прирівнює символіку підтримки війни РФ проти України до комуністичної та нацистської. Проте, на відміну від ухваленого 14 квітня закону, там не прописується, що саме мається на увазі під такою символікою.

Джерело фото: ua.depositphotos.com