Інститут нацпам'яті змінив гасло святкування 9 Травня через війну з РФ

Український інститут національної пам'яті зазначає, що День пам'яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 8-9 травня пройдуть під зміненим гаслом у зв'язку з веденням Росією війни проти України.

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"У 1939–1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму. Тому традиційне гасло цих пам’ятних днів "Пам'ятаємо, перемагаємо" цього року на державному рівні дещо видозмінене і звучить так: "Перемогли нацистів – переможемо і рашистів!". А незмінним символом пам'яті залишається червоний мак", — йдеться у повідомленні УІНП у Facebook.

Там підкреслюють, що травневі пам'ятні дні символізують не тріумф переможців над переможеними, а нагадування про страшну катастрофу, яка стала можливою внаслідок приходу до влади та змови двох тоталітарних режимів – нацизму та комунізму.

"Цього року Україна наближається до пам'ятних дат в умовах повномасштабної військової агресії Росії, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, на саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі", — йдеться у повідомленні.

В Інституті нацпам'яті характеризують протистояння українців російської агресії як боротьбу за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти імперських амбіцій агресивного сусіда, який заради досягнення мети не гребує ані воєнними злочинами, ані злочинами проти людства.

Нагадаємо, що 14 квітня Верховна Рада ухвалила закон, яким визнала режим у Росії тоталітарним, нацистським і таким, що має в якості однієї зі своїх цілей геноцид українського народу.

При цьому, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг" від 27 квітня, 36% українців уже вважають День Перемоги 9 травня святом, яке є пережитком минулого, у той час як 34% продовжують вважати його святом, яке має символізм, значущий особисто для них.