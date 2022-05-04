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За час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано понад 6600 жертв серед цивільних, - ООН
Організація Об'єднаних Націй від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України зафіксувала 6635 жертв серед цивільних осіб.
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Про це повідомляє прес-служба ООН.
За даними ООН, з 24 лютого по 3 травня зафіксовано 6635 жертв серед цивільних осіб у країні, серед них:
- 3238 убитих, у тому числі 227 дітей;
- 3397 поранених, у тому числі 322 дитини, здебільшого внаслідок обстрілів та авіаударів.
Також в ООН зазначили, що реальні втрати можуть бути набагато вищими.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, станом на 2 травня на території Київської області правоохоронці виявили 1202 тіла українських громадян, які загинули від рук російських окупантів. Проте тіла 280 людей залишаються непізнаними, ще 300 вважаються зниклими безвісти.