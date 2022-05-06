Влада Києва поки не планує вводити в столиці комендантську годину на 8-9 травня

У Києві та області на 8 та 9 травня запроваджувати комендантську годину поки не планують. У ці дні столицю та область будуть посилено патрулювати, всі масові заходи заборонені.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"На 8-9 травня запроваджувати комендантську годину в Києві та області військове командування поки не планує. Місто в ці дні ніяких заходів проводити теж не планує. Бо, нагадаю, під час воєнного стану масові заходи заборонені. Якщо хтось захоче піти покласти квіти, він може це зробити в приватному порядку", — зазначив мер.

Також в ці дні буде посилене патрулювання в місті. Відвідувати ліси та лісопаркові зони в столиці та передмісті заборонено.

"Звертаюся до киян: сьогодні не час для масових гулянь чи відпочинку на природі великими компаніями. Будьте уважними і дотримуйтеся правил безпеки воєнного часу. Також прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги і одразу слідувати в укриття. В найближчі дні висока вірогідність ракетних обстрілів у всіх регіонах України", — додав Віталій Кличко.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня триватиме комендантська година, під час якої можна буде виходити лише до сховищ у випадку оголошення тривоги та вигулювати домашніх тварин біля власного дому.

Також українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня.