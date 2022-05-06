Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня

Українців закликали бути особливо уважними до сповіщень про повітряні тривоги з 7 по 9 травня включно. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масового обстрілу українських міст у ці дні.

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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні і під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил у разі введення комендантської години", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за даними спецслужб країн-партнерів України, найвище політичне керівництво Росії має намір 9 травня оголосити Україні повноцінну війну.

Зазначимо, у Запоріжжі з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня триватиме комендантська година, під час якої можна буде виходити лише в укриття у разі оголошення тривоги та вигулювати домашніх тварин біля власного будинку.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що 7, 8 та 9 травня всі заплановані у місті заходи скасовуються, а також закликав городян залишатися вдома чи залишити територію міста.