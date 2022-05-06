Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Важливо Важливо
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня

Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня
Українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня

Українців закликали бути особливо уважними до сповіщень про повітряні тривоги з 7 по 9 травня включно. Оскільки російські війська не можуть похвалитися вагомими здобутками на фронті до Дня Перемоги, підвищується ризик масового обстрілу українських міст у ці дні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Центр протидії дезінформації при РНБО України закликає напередодні і під час 8-9 травня бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги. Закликаємо особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, а також дотримуватись правил у разі введення комендантської години", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, за даними спецслужб країн-партнерів України, найвище політичне керівництво Росії має намір 9 травня оголосити Україні повноцінну війну.

Зазначимо, у Запоріжжі з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня триватиме комендантська година, під час якої можна буде виходити лише в укриття у разі оголошення тривоги та вигулювати домашніх тварин біля власного будинку.

А мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що 7, 8 та 9 травня всі заплановані у місті заходи скасовуються, а також закликав городян залишатися вдома чи залишити територію міста.

Автор:
Світлана Манько