Украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массовых обстрелов 9 мая

Украинцев призывали быть особенно внимательными к уведомлениям о воздушных тревогах с 7 по 9 мая включительно. Поскольку российские войска не могут похвастаться весомыми достижениями на фронте ко Дню Победы, повышается риск массовых обстрелов украинских городов в эти дни.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает накануне и во время 8-9 мая быть особенно внимательными к сигналам воздушной тревоги. Призываем особо внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также соблюдать правила в случае введения комендантского часа", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, по данным спецслужб стран-партнеров Украины, высшее политическое руководство России намерено 9 мая объявить Украине полноценную войну.

Отметим, в Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая продлится комендантский час, во время которого можно будет выходить только в убежище в случае объявления тревоги и выгуливать домашних животных возле собственного дома.

А мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что 7, 8 и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются, а также призвал горожан оставаться дома или покинуть территорию города.