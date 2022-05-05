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Общество
Дата публикации

Мэр Ивано-Франковска призвал горожан 9 мая оставаться дома или покинуть город

Ивано-Франковск, 9 мая, День победы, 8 мая, Минобороны, провокации 9 мая, запад Украины
Фото: Forbes.ua

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что 7, 8 и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются, а также призвал горожан оставаться дома или покинуть территорию города.

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Об этом мэр сообщил в Facebook.

"На День города (7 мая), День памяти (8 мая) и 9 мая все запланированные в городе мероприятия отменяются. Для вашей безопасности призываю все эти дни оставаться дома или за городом", — говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны предупредили о возможных провокациях или активизации обстрелов со стороны России на 9 мая в Украине, потому что для оккупантов важно продемонстрировать хоть какую-то "победу" в этот день.

Автор:
Анастасия Дедковская