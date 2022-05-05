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Мер Івано-Франківська закликав городян 9 травня сидіти вдома або залишити місто

Івано-Франківськ, 9 травня, День перемоги, 8 травня, Міноборони, провокації 9 травня, захід України
Фото: Forbes.ua

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що 7, 8 та 9 травня всі заплановані у місті заходи скасовуються, а також закликав городян залишатися вдома або залишити територію міста.

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Про це мер повідомив у Facebook.  

"На День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня усі заплановані у місті заходи скасовуються. Задля вашої безпеки закликаю всі ці дні залишатися вдома або за містом", — йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, у Міноборони попередили про можливі провокації чи активізації обстрілів з боку Росії на 9 травня в Україні, бо для окупантів важливо продемонструвати хоч якусь “перемогу” цього дня. 

Автор:
Анастасія Дєдковська