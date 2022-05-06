Власти Киева пока не планируют вводить в столице комендантский час на 8-9 мая

В Киеве и области на 8 и 9 мая вводить комендантский час пока не планируют. В эти дни столицу и область будут усиленно патрулировать, все массовые мероприятия запрещены.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На 8-9 мая вводить комендантский час в Киеве и области военное командование пока не планирует. Город в эти дни никаких мероприятий проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", – отметил мэр.

Также в эти дни будет усилено патрулирование в городе. Посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено.

"Обращаюсь к киевлянам: сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе большими компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени. Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", — добавил Виталий Кличко.

Напомним, в Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая продлится комендантский час, во время которого можно будет выходить только в убежища в случае объявления тревоги и выгуливать домашних животных возле собственного дома.

Также украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массового обстрела 9 мая.