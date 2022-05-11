Відмовлятися від комендантської години ще зарано, - голова МВС

На територіях України, де не ведуться бойові дії, ще рано говорити про повну відміну комендантської години, оскільки все ще є загроза з боку російської армії.

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Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що ще рано говорити про повну відміну комендантської години на певних територіях, де не ведуться бойові дії, тому що є ще досить велика небезпека", - сказав Монастирський.

Крім цього, голова МВС зазначив, що деякі області, що знаходяться ближче до зони проведення бойових дій, самостійно встановили продовжену комендантську годину.

"Час показує, що комендантська година виправдала себе. Вона дозволяє уникнути проникнення диверсійних груп на території, у тому числі центральних і західних областей України. Тому моє особисте бачення, що ми ще маємо певний час жити з комендантською годиною", - зазначив глава МВС.

Нагадаємо, з 10 травня в Івано-Франківській, Рівненській та Дніпропетровській областях вирішили скоротити час комендантської години з 23:00 до 5:00. Це зроблено для зручності мешканців, враховуючи більш менш спокійну ситуацію в регіоні.