В окремих областях України скоротили нічну комендантську годину

Три українські області з 10 травня вирішили встановити час комендантської години з 23:00 до 5:00. Про це повідомляють на своїх сторінках у соцмережах начальники військових адміністрацій цих регіонів.

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Зокрема, про таке рішення повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук, голова Рівненської ОВА Віталій Коваль та голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Зазначимо, що на Прикарпатті комендантська година спочатку була з 22:00 до 7:00, а 11 квітня була скорочена до 22:00-6:00. У свою чергу, на Дніпропетровщині востаннє її скорочували 17 квітня - до 22:00-5:00. У Рівненській же області комендантська година останнім часом тривала з 23:00 до 5:00.

"Рада оборони області вирішила продовжити часові межі з 23:00 до 05:00. Це зроблено для зручності жителів, враховуючи більш-менш спокійну ситуацію в регіоні. Розумію, що бувають різні обставини. Але будь ласка, плануйте вирішення всіх особистих справ до вказаного часу", - зазначив Коваль.

Зазначимо, що раніше, анонсуючи таке рішення, начальник Рівненської ОВА повідомив, що з 7 травня розширюється час продажу алкоголю в магазинах та закладах громадського харчування – він триватиме 11:00 до 21:00.

Нагадаємо також, що у Києві продовжили час роботи міської електрички до 21:30, хоча наземний пасажирський транспорт столиці закінчує роботу дещо раніше, а метрополітен – і того раніше.