В Ровенской области с 10 мая изменят время комендантского часа

С 10 мая на всей территории Ровенской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00.

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Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

Такое решение, по его словам, было принято во время заседания Совета обороны области.

Кроме этого, решили, что с 7 мая продлится время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.

Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог планируют начать восстанавливать:

дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области.

названия населенных пунктов на государственных дорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах.

Напомним, в Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая продлится комендантский час, во время которого можно будет выходить только в убежища в случае объявления тревоги и выгуливать домашних животных возле собственного дома.

Также украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массового обстрела 9 мая.

А в Киеве и области на 8 и 9 мая вводить комендантский час пока не планируют. В эти дни столицу и область будут усиленно патрулировать, все массовые мероприятия запрещены.