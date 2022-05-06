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В Ровенской области с 10 мая изменят время комендантского часа
С 10 мая на всей территории Ровенской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 5:00.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Такое решение, по его словам, было принято во время заседания Совета обороны области.
Кроме этого, решили, что с 7 мая продлится время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также по просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог планируют начать восстанавливать:
- дорожные знаки ограничения максимальной скорости в пределах всей Ровенской области.
- названия населенных пунктов на государственных дорогах, но только в Дубенском и Ровенском районах.
Напомним, в Запорожье с 19:00 8 мая до 05:00 10 мая продлится комендантский час, во время которого можно будет выходить только в убежища в случае объявления тревоги и выгуливать домашних животных возле собственного дома.
Также украинцев призывают не игнорировать сигналы тревоги из-за высокой вероятности массового обстрела 9 мая.
А в Киеве и области на 8 и 9 мая вводить комендантский час пока не планируют. В эти дни столицу и область будут усиленно патрулировать, все массовые мероприятия запрещены.