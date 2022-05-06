На Рівненщині з 10 травня змінять час комендантської години

З 10 травня на всій території Рівненської області діятиме комендантська година з 23:00 до 5:00.

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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Таке рішення, за його словами, було ухвалено під час засідання Ради оборони області.

Окрім цього, вирішили, що з 7 травня зміниться час продажу алкоголю у магазинах та закладах громадського харчування: з 11:00 до 21:00.

Також на прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг планують розпочати відновлювати:

дорожні знаки обмеження максимальної швидкості у межах усієї Рівненської області.

назви населених пунктів на державних дорогах, але тільки у Дубенському та Рівненському районах.

Нагадаємо, у Запоріжжі з 19:00 8 травня до 05:00 10 травня триватиме комендантська година, під час якої можна буде виходити лише у притулки у разі оголошення тривоги та вигулювати домашніх тварин біля власного будинку.

Також українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги через високу ймовірність масового обстрілу 9 травня.

А в Києві та області на 8 та 9 травня вводити комендантську годину поки що не планують. У ці дні столицю та область посилено патрулюватимуть, усі масові заходи заборонені.