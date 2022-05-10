У Києві продовжили роботу міської електрички та додали нові маршрути громадського транспорту

У Києві "Укрзалізниця" продовжила роботу міської електрички та відновили роботу тролейбусів №30, №29Д та трамваю №35.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зазначається, що у столиці "Укрзалізниця" продовжила роботу міської електрички. Тепер останні поїзди прибувають у кінцеві станції "Святошин" та "Дарниця" о 21:30.

Це дозволить жителям Сирця, Оболоні, Троєщини, Русанівки, Березняків, Деміївки, Солом'янки, Борщагівки та інших районів дістатися додому до початку комендантської години.

Також у Києві відновили роботу тролейбуси №30, №29Д та трамвай №35.

Тролейбусний маршрут №30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.

Тролейбусний маршрут №29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.

Трамвайний маршрут №35 курсує від вулиці Сержа Ліфаря до станції метро "Лісова" з інтервалом руху 25 хвилин.

У КМДА нагадали, що наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.

Список актуальних маршрутів наземного транспорту доступний за посиланням.

Зазначимо, Київський метрополітен працює у режимі перевезень з 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів по всіх лініях – до 30 хвилин.

Нагадаємо, на час повітряної тривоги у Києві зупинятимуть рухи поїздів метрополітену під час прямування через наземні ділянки