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У Києві продовжили роботу міської електрички та додали нові маршрути громадського транспорту
У Києві "Укрзалізниця" продовжила роботу міської електрички та відновили роботу тролейбусів №30, №29Д та трамваю №35.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що у столиці "Укрзалізниця" продовжила роботу міської електрички. Тепер останні поїзди прибувають у кінцеві станції "Святошин" та "Дарниця" о 21:30.
Це дозволить жителям Сирця, Оболоні, Троєщини, Русанівки, Березняків, Деміївки, Солом'янки, Борщагівки та інших районів дістатися додому до початку комендантської години.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також у Києві відновили роботу тролейбуси №30, №29Д та трамвай №35.
Тролейбусний маршрут №30 курсує від вулиці Милославської до вулиці Кадетський гай з інтервалом руху 25 хвилин.
Тролейбусний маршрут №29Д – від Дарницької площі до Залізничної станції "Зеніт" з інтервалом руху 25 хвилин.
Трамвайний маршрут №35 курсує від вулиці Сержа Ліфаря до станції метро "Лісова" з інтервалом руху 25 хвилин.
У КМДА нагадали, що наземний пасажирський транспорт курсує з 07:00 до 21:00.
Список актуальних маршрутів наземного транспорту доступний за посиланням.
Зазначимо, Київський метрополітен працює у режимі перевезень з 06:30 до 20:00. Інтервал руху поїздів по всіх лініях – до 30 хвилин.
Нагадаємо, на час повітряної тривоги у Києві зупинятимуть рухи поїздів метрополітену під час прямування через наземні ділянки