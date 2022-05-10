В Киеве продлили работу городской электрички и добавили новые маршруты общественного транспорта

В Киеве "Укрзализныця" продлила работу городской электрички и возобновили работу троллейбусов №30, №29Д и трамвая №35.

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О этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в столице "Укрзализныця" продлила работу городской электрички. Теперь последние поезда прибывают в конечные станции "Святошин" и "Дарница" в 21:30.

Это позволит жителям Сырца, Оболони, Троещины, Русановки, Березняков, Демеевки, Соломенки, Борщаговки и других районов добраться домой до начала комендантского часа.

Также в Киеве возобновили работу троллейбусы №30, №29Д и трамвай №35.

Троллейбусный маршрут № 30 курсирует от улицы Милославской до улицы Кадетская роща с интервалом движения 25 минут.

Троллейбусный маршрут № 29Д – от Дарницкой площади до Железнодорожной станции "Зенит" с интервалом движения 25 минут.

Трамвайный маршрут №35 курсирует от улицы Сержа Лифаря до станции метро "Лесная" с интервалом движения 25 минут.

В КГГА напомнили, что наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Перечень актуальных маршрутов наземного транспорта доступен по ссылке.

Отметим, Киевский метрополитен работает в режиме перевозок с 06:30 до 20:00. Интервал движения поездов на всех линиях – до 30 минут.

Напомним, на время воздушной тревоги в Киеве будут останавливать движения поездов метрополитена во время следования через наземные участки