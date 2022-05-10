В отдельных областях Украины сократили ночной комендантский час

Три украинских области с 10 мая решили установить время комендантского часа с 23:00 до 5:00. Об этом сообщают на своих страницах в соцсетях начальники военных администраций этих регионов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, о таком решении сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Отметим, что на Прикарпатье комендантский час изначально был с 22:00 до 7:00, а 11 апреля был сокращен до 22:00-6:00. В свою очередь, в Днепропетровской области последний раз его сокращали 17 апреля - до 22:00-5:00. В Ровенской же области комендантский час в последнее время длился с 23:00 до 5:00.

"Совет обороны области решил продлить временные границы с 23:00 до 5:00. Это сделано для удобства жителей, учитывая более или менее спокойную ситуацию в регионе. Понимаю, что бывают разные обстоятельства. Но, пожалуйста, планируйте решение всех личных дел до указанного времени", - отметил Коваль.

Отметим, что ранее, анонсируя такое решение, начальник Ровенской ОВА сообщил, что с 7 мая расширяется время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита - оно будет длится 11:00 до 21:00.

Напомним также, что в Киеве продлили время работы городской электрички до 21:30, хотя наземный пассажирский транспорт столицы заканчивает работу несколько раньше, а метрополитен - и того раньше.