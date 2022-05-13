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В Киеве и области меняется время комендантского часа: транспорт будет ходить допоздна
В Киеве и области с воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час дольше и продлиться с 23:00 до 5:00 утра.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться на час позже. И продлится с 23:00 до 5:00 утра", - сказал мэр.
Также он отметил, что с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- Метрополитен – с 06:00 до 22:00
- Наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.
Также Виталий Кличко призвал киевлян соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, ведь угроза ракетных обстрелов столицы остается.
Напомним, в Украине хотят ввести штрафы за нарушение комендантского часа. За пребывание на улице, в общественных местах или в транспортном средстве во время комендантского времени без соответствующего пропуска предусмотрен штраф от 170 до 510 гривен.