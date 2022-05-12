В Украине хотят ввести штрафы на нарушение комендантского часа

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7356, который предусматривает изменения в Кодекс об административных правонарушениях. В частности законопроект предлагает ввести административную ответственность за нарушения ограничений военного времени.

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Так, за нарушение ограничений по продаже лекарственных средств во время действия военного положения законопроект предусматривает штраф от 1700 гривен до 5100 гривен с конфискацией лекарств и выручки.

За нарушение ограничений по продаже алкоголя во время военного положения предлагается ввести штраф от 8500 до 17000 гривен.

За нарушение комендантского часа, то есть пребывания на улице либо же в других общественных местах или движении транспортного средства во время комендантского времени без соответствующего пропуска предусмотрен штраф от 170 до 510гривен. А за нарушения режима светомаскировки - штраф от 170 до 340 гривен.

Кроме того, законопроект предлагает наделить полицейский и пограничников правом задерживать лиц за нарушение комендантского часа.

Напомним, 3 мая Верховная Рада приняла за основу законопроект №5050-1, который предусматривает административную ответственность за оскорбление полицейских, военнослужащих и пограничников при исполнении ими своих служебных обязанностей.