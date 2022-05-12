В Україні хочуть запровадити штрафи на порушення комендантської години

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №7356, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення. Зокрема законопроект пропонує запровадити адміністративну відповідальність за порушення обмежень воєнного часу.

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Так, за порушення обмежень щодо продажу лікарських засобів під час дії військового стану законопроект передбачає штраф від 1700 гривень до 5100 гривень із конфіскацією ліків та виручки.

За порушення обмежень щодо продажу алкоголю під час воєнного стану пропонується запровадити штраф від 8500 до 17000 гривень.

За порушення комендантської години, тобто перебування на вулиці або в інших громадських місцях або рух транспортного засобу під час комендантського часу без відповідного пропуску передбачено штраф від 170 до 510 гривень. А за порушення режиму світломаскування – штраф від 170 до 340 гривень.

Крім того, законопроект пропонує наділити поліцейський та прикордонників правом затримувати осіб за порушення комендантської години.

Нагадаємо, 3 травня Верховна Рада ухвалила за основу законопроект №5050-1, який передбачає адміністративну відповідальність за образу поліцейських, військовослужбовців та прикордонників у виконанні ними своїх службових обов'язків.