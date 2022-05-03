Рада хочет ввести штраф за оскорбления полицейских, военных и пограничников

Верховная Рада приняла за основу законопроект №5050-1, который предусматривает административную ответственность за оскорбление полицейских, военнослужащих и пограничников при исполнении ими своих служебных обязанностей. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Принятие документа поддержал 321 народный депутат.

Законопроект предусматривает, что публичное оскорбление военнослужащего, сотрудника Госпогранслужбы Украины при исполнении ими служебных обязанностей может повлечь за собой наложение штрафа от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 грн) или общественные работы на срок от двадцать до тридцати часов.

При этом за публичное оскорбление полицейского при исполнении им служебных обязанностей или члена общественного формирования по охране порядка и государственной границы также может быть предусмотрен аналогичный штраф или общественные работы на срок от двадцати до тридцати часов.

Напомним, в Украине в 2021 году активно штрафовали водителей, которые нарушали правила дорожного движения. Одному из граждан пришлось заплатить за 212 нарушений.

При этом штрафы за превышение скорости есть даже для автомобилей скорой помощи.