В Украине хотят сделать обязательной проверку на алкоголь для всех участников ДТП

В Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий, что тест на наличие алкоголя в крови станет обязательным для всех участников дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Соответствующий законопроект №6558 зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторами проекта закона являются 8 депутатов фракции "Слуга народа".

Целью такой законодательной инициативы называют обеспечение неуклонного и своевременного проведения осмотра водителей, а также снижение уровня ДТП в Украине.

Согласно законопроекту, проходить тест нужно будет прямо на месте аварии, если в ней есть травмированные или погибшие.

Также прямо на месте инцидента будут проводить тест на наркотическое, другое опьянение или воздействие лекарственных препаратов.

Кроме того, согласно законопроекту, полиции предоставят право задерживать подозреваемых в употреблении за рулем алкоголя или наркотиков для прохождения медицинского осмотра.

Предлагаемый законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП) и Уголовный кодекс, которыми обязывают правоохранителей проверять трезвость водителей в случае ДТП с потерпевшими, в которых травмировано одно или более лиц.

Кроме того, документ вносит изменения и в закон "Об экстренной медицинской помощи", позволяющий проводить такие осмотры в отделениях неотложной медицинской помощи многопрофильных больниц.

Напомним, ранее глава МВД Денис Монастырский предлагал, чтобы патрульная полиция на месте дорожно-транспортного происшествия (ДТП) проверяла водителей на наркотики.

Отметим, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде придется выложить 17 тысяч гривен. Кроме того, увеличены штрафы за превышение скорости. Так новый штраф за превышение скорости на 20-50 км/ч составляет 340 гривен, а за превышение скорости более чем на 50 км/ч — 1700 гривен.