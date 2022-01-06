Штрафные баллы за нарушения ПДД — в Раде предлагают внедрить новую систему

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" внесли в Раду законопроект, который предусматривает начисление штрафных баллов за нарушение правил дорожного движения. Документ зарегистрирован на сайте парламента под номером 6502.

Проект предусматривает, что нарушения правил будут оцениваться в диапазоне от одного до пяти штрафных баллов. Когда "накопится" 12 баллов, то действие водительского удостоверения будет приостановлено. Для тех, кто находится за рулем менее года, такая санкция вводится уже после восьми пунктов.

Штрафные баллы будут ранжироваться в зависимости от нарушения. Так, в один балл оцениваются неправильное использование ремней безопасности и несоблюдение правил перевозки детей.

Два балла предусмотрены за превышение скорости на 20 км/час, нарушения правил проезда перекрестков, обгона, остановок общественного транспорта, несоблюдение дистанции, использование за рулем мобильного телефона.

Три балла должны начисляться за превышение скоростного режима на 50 км/час, непредоставление проезда скорой, пожарным, а также полицейским машинам. Такое начисление предусмотрено и за превышение количества пассажиров в маршрутном транспорте.

Пять баллов — за побег с места ДТП, нарушение правил проезда через железную дорогу, а также за неправильное использование световых и звуковых сигналов.

Приостановку действия прав водитель может оспорить в суде, но в процессе рассмотрения дела он ездить не сможет.

Штраф за вождение после превышения допустимого числа штрафных баллов составит 3 400 гривен.

Штрафные баллы будут аннулироваться после 365 дней.

Ранее в Раду внесли также законопроект № 6214, которым за превышение скорости более чем на 50 км/ч хотят лишать водительских прав. Сейчас в Кодексе Украины об административных нарушениях предусмотрено наказание за превышение скорости на 20 или 50 км/ч, независимо от того, где зафиксировано нарушение — в населенном пункте или вне его. Сумма штрафа составляет 340 грн.

В Украине также внесли изменения в оформление автомобильных прав.Теперь в водительское удостоверение будут ставить дополнительные отметки — например, об управлении авто или медпоказаниях водителя.

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