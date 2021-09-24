Только в очках или с АКПП: в Украине внесли изменения в оформление автомобильных прав

В водительском удостоверении появятся дополнительные отметки — Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, передает AUTO-Consulting.

В частности, водительские права будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:

• Медицинские показания — наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;

• приспособление транспортного средства — только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;

• ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.

Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то в правах появится соответствующая отметка и ездить на авто с механикой будет запрещено. Также появятся отметки об обмене водительских прав и выдаче их дубликата.

Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:

• DE по отношению к D1E;

• D по отношению к D1;

• CE по отношению к C1E;

• C по отношению к C1;

• A по отношению к A1.

К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.

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