Транспорт 8 минут назад

Только в очках или с АКПП: в Украине внесли изменения в оформление автомобильных прав

В водительское удостоверение теперь будут ставить дополнительные отметки — например, об управлении авто или медпоказаниях водителя

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В водительском удостоверении появятся дополнительные отметки — Кабинет Министров внес изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, передает AUTO-Consulting.

В частности, водительские права будут содержать информацию об ограничениях по управлению транспортным средством, наложенных на гражданина. Их причины могут быть разными:

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Медицинские показания — наличие у водителя очков, контактных линз, слуховых аппаратов, средств для общения, протезов конечностей;

приспособление транспортного средства — только автоматическая трансмиссия, ручное управление автомобилем, специальные приспособления для управления трансмиссией и сцеплениям;

ограничения на управление транспортным средством только в дневные часы или в пределах определенного города/региона, или в радиусе нескольких километров от места проживания.

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Например, если практический экзамен по вождению сдавался на автомобиле с автоматической КПП, то в правах появится соответствующая отметка и ездить на авто с механикой будет запрещено. Также появятся отметки об обмене водительских прав и выдаче их дубликата.

Внесены изменения и в процедуру сдачи экзаменов на получения водительских прав. В случае открытия сразу двух категорий экзамен сдается по более высокой из них. Таковыми считаются категории:

DE по отношению к D1E;

D по отношению к D1;

CE по отношению к C1E;

C по отношению к C1;

A по отношению к A1.

К тому же, результаты теоретического экзамена теперь являются действительными в течение двух лет, но не больше срока действия свидетельства об окончании автошколы.

Источник фото: Depositphotos

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