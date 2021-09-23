Транспорт 40 минут назад

По новым правилам уже растаможили 40 тысяч "евроблях", в бюджет поступило 1,4 млрд грн

Лидерами по количеству растаможенных автомобилей стали Закарпатская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Ивано-Франковская таможни

Фото: doradvokat.com.ua Фото: doradvokat.com.ua
Фото: doradvokat.com.ua

В Украине за 100 дней действия законов относительно упрощенного таможенного оформления и налогообложения авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября 2021 года) оформили почти 40 тысяч "евроблях".

Причем в бюджет за этот период уплачено около 1,4 млрд грн налогов и сборов, сообщает 23 сентября пресс-центр Государственной таможенной службы.

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Указано, что с 1 июля 2021 года, с момента начала работы Гостаможслужбы в формате единого юрлица, по состоянию на 22 сентября 2021 года лидерами по количеству растаможенных транспортных средств стали:

- Закарпатская таможня — 7659 авто;

- Киевская таможня — 4163 авто;

- Одесская таможня — 4093 авто;

- Черновицкая таможня — 3218 авто;

- Ивано-Франковская таможня — 2361 авто.

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Как известно, воспользоваться упрощением можно до 10 ноября 2021 года, а до 8 февраля 2022 года — участникам боевых действий, которые находятся непосредственно на территории ООС более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года).

Напомним, с 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, отныне бывшие в употреблении автомобили с европейской регистрацией старше 5 лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

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Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать 1000 евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

При этом льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО/ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

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