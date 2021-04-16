В Украине установили на полгода новый льготный режим растаможки "евроблях"

Верховная Рада 15 апреля установила на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости; а также освободила от ответственности на этот период владельцев авто, нарушивших сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин, в случае уплаты 8500 грн.

В частности, 235 голосами принят в целом законопроект №4643-д о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он предусматривает, что в течение 180 дней со дня вступления закона в силу базой налогообложения для ввезенных до 31 декабря 2020 года "евроблях" будет сумма акцизного налога, исчисляемая как сумма трех составляющих.

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Первая определяется исходя из возраста машины: 0-9 лет — 0 евро, 10 лет — 25 евро, 11 лет — 50 евро, 12 лет — 75 евро, 13 лет — 100 евро, 14 лет — 125 евро, 15 и более лет — 150 евро.

Вторая определяется в расчете на каждый кубический сантиметр двигателя внутреннего сгорания автомобиля, исходя из его объема: до 2000 кубических сантиметров — 0,25 евро, 2001-3000 — 0,2 евро, 3001-4000 — 0,25 евро, 4001-5000 — 0,35 евро, более 5000 — 0,5 евро за кубический сантиметр.

Третья определяется исходя из типа зажигания двигателя: для ДВС с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом — 0 евро, для ДВС с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем) — 100 евро. В случае если речь идет об электромобиле — также 0 евро независимо от типа зажигания.

Данный механизм не распространяется на машины, не соответствующие экологическим нормам "Евро-2" и выше и/или имеющие происхождение из России, либо ввозящиеся из РФ или с оккупированной территории.

Кроме того, парламент 237 голосам принял в целом связанный законопроект №4644-д, который вносит соответствующие изменения и в Таможенный кодекс, отсылая к вышеупомянутым нормам.

Так, в течение 180 дней с момента вступления закона в силу к автомобилям, ввезенным до 2021 года, не применяются ввозные пошлины, а применяется вышеупомянутая формула.

Также закон прописывает освобождение от административной ответственности владельцев автомобилей, нарушивших режим временного ввоза или транзита, в случае уплаты ими в госбюджет 8500 грн.

Помимо этого, установлено, что нарушители таможенного режима временного ввоза или транзита после уплаты 8500 грн смогут беспрепятственно вывезти автомобиль из Украины, не уплачивая акциз по указанной формуле.

Напомним, данные законопроекты были одобрены в первом чтении 18 февраля.