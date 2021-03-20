В Украине стоимость растаможки автомобилей хотят уменьшить на 30% за 5 лет

В Национальном совете реформ предлагают внедрить новую модель растаможки автомобилей, ввезенных в Украину из-за границы, которая в течение 5 лет позволит снизить стоимость их легализации на 30%.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Прогнозируется, что в течение следующих пяти лет после внедрения новой модели стоимость растаможивания легковых автомобилей будет уменьшена на 30%", — говорится в сообщении.

Более того, растаможить транспортное средство якобы будет возможно через портал государственных услуг "Дія".

По информации ОП, сейчас через украинскую таможню ежегодно проходят около полумиллиона автомобилей.

"Однако в результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах "взяточников" оседает примерно $150 млн, а потери бюджета достигают $300-400 млн", — говорится в сообщении.

В связи с этим в Нацсовете предлагают предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

Ранее Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроекты по "евробляхам" 4643-д и 4644-д.

Как сообщалось, 2 сентября 2020 года возле Верховной Рады представители общественной организации "АвтоЕвроСила" организовали митинг с требованием смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.