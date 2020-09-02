Под Радой "евробляхеры" требуют от нардепов снизить стоимость растаможки (ВИДЕО)

2 сентября около Верховной Рады представители общественной организации (ОО) "АвтоЕвроСила" организовали митинг. Участники требуют смягчить условия растаможки автомобилей на иностранной регистрации.

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К правительственному кварталу от здания Кабинета министров до гостиницы "Киев" подтянулись около сотни автомобилей с еврономерами.

"Несколько сотен автомобилистов требуют от депутатов принять ряд законопроектов, которые смягчают условия легализации автомобилей на иностранной регистрации и упрощают таможенное оформление", — говорится в сообщении.

Как заявил глава ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, представители организации написали уже 10 законопроектов.

"На сегодняшний день в ВР есть окончательный законопроект, который сегодня регламентирует европейскую стратегию. Мы ее начинали разрабатывать в Министерстве инфраструктуры, уже шли в комитет. Беспрецедентным случаем сегодня является то, что 19 членов Комитета налоговой и таможенной политики являются соавторами этого закона, они поставили свои подписи, и снова что-то произошло. Мы видим, что этот процесс затягивается настолько нелепо, что мы не понимаем, что происходит", — рассказал Ярошевич.

По его словам, на сегодняшний день в Украине находятся около 1,5 млн нерастаможенных автомобилей, хотя, по данным Таможенной службы Украины, их количество — 750 тысяч.

"Это действительно огромное количество. Если в бюджет Украины сейчас придет 40 млрд грн, которые можно будет использовать на какие-то дела, необходимые для Украины... Мы понимаем, что почти все они стоят на площадках и ожидают. На сегодняшний день, чтобы растаможить авто, нужно заплатить 300% от его стоимости. Такой цены нет нигде в мире", — подчеркнул активист.

Митингующие требуют уменьшить стоимость растаможки до 30% от стоимости автомобиля. Они утверждают, что будут бороться за люстрацию народных депутатов, если с их стороны не будет никаких действий.

Как сообщалось ранее, в начале июня в центре Киева снова митинговали владельцы автомобилей с еврономерами, которые утверждают, что "долгие годы не могут растаможить" свои транспортные средства.

После этого более 40 народных депутатов внесли законопроекты, которыми предлагается освободить от уплаты акцизного налога новые и подержанные транспортные средства с 1 января 2021 года.

Напомним, в начале ноября 2018 года Верховная Рада приняла закон, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. За соответствующий законопроект №8487 проголосовали 250 народных депутатов.

Главным изменением в законопроекте, по сравнению с первым чтением, являются правки комитетапо вопросам налоговой и таможенной политики: в течение 90 дней, после вступления в силу закона, владельцы "евроблях" смогут растаможить авто за 50%. Также все уплаченные налоги за этот период должны поступить в Пенсионный фонд.