Транспорт 50 минут назад

Владельцы "евроблях" снова организовали митинг у Кабмина (ФОТО, ВИДЕО)

Водители требуют прекратить промедление программы "Доступная растаможка"

Акция "евробляхеров" у Кабмина. Фото: facebook.com/pavlovskynews Акция "евробляхеров" у Кабмина. Фото: facebook.com/pavlovskynews
Акция "евробляхеров" у Кабмина. Фото: facebook.com/pavlovskynews

В центре Киева снова митингуют "евробляхеры", которые утверждают, что "долгие годы не могут растаможить" свои транспортные средства.

Здание Кабмина перекрыли правоохранители, сообщает пресс-служба общественной организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

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Указано, что вдоль дороги возле правительственного здания припарковано достаточно большое количество автомобилей.

Также владельцы автомобилей на еврономерах обнародовали требования своей акции протеста под названием "Промедление Доступной растаможки — СТОП":

- немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в Комитете и Верховной Раде;

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- прекратить террор граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе;

- проконтролировать прекращение издевательства таможенников над гражданами Украины в Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Напомним, 31 мая в 9:00 около 50 автобусов с итальянского направления заблокировали движение на въезд и выезд на КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе.

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