Владельцы "евроблях" снова организовали митинг у Кабмина (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева снова митингуют "евробляхеры", которые утверждают, что "долгие годы не могут растаможить" свои транспортные средства.

Здание Кабмина перекрыли правоохранители, сообщает пресс-служба общественной организации "АвтоЕвроСила" в Facebook.

Указано, что вдоль дороги возле правительственного здания припарковано достаточно большое количество автомобилей.

Также владельцы автомобилей на еврономерах обнародовали требования своей акции протеста под названием "Промедление Доступной растаможки — СТОП":

- немедленно предоставить выводы относительно Комплексного закона о Доступной растаможке, для дальнейшего голосования в Комитете и Верховной Раде;

- прекратить террор граждан Украины, которые ездят на авто с европейской регистрацией в Мариуполе;

- проконтролировать прекращение издевательства таможенников над гражданами Украины в Закарпатье, приезжающих с заработков из Европы.

Напомним, 31 мая в 9:00 около 50 автобусов с итальянского направления заблокировали движение на въезд и выезд на КПП "Тиса" на украинско-венгерской границе.