Бунт заробитчан на границе: в Закарпатье произошли потасовки на КПП (ФОТО, ВИДЕО)

На контрольно-пропускном пункте "Тиса" в Закарпатской области 31 мая произошли столкновения между заробитчанами и пограничниками.

На место происшествия стянули силовиков, которые перекрыли движение, в результате с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась на несколько километров, сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

В то же время в МВД пояснили, что причиной блокировки стал протест против проверки посылок с Италии, ведь некоторые из водителей отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля.

"Там водители и пассажиры бусов с посылками итальянских заробитчан отказываются растаможивать свой груз и перекрывают выезд из КПП для всех. Сейчас стоит 50 неоформленных бусов", — пишет журналист.

По его словам, на место потасовки уже стянули все резервы Чопского пограничного отряда и дополнительно 50 пограничников из города Львов, которые на авто и со щитками заблокировали возможность без оформления покинуть пункт пропуска "Тиса".

"По моей информации, предыстория такова: раньше водители бусов с посылками платили за то, чтобы въехать без растаможки на территорию Украины €500 с автобуса, а сейчас от них требуют растаможить содержание микроавтобуса по цене 1 евро за килограм, а те отказываются", — пояснил журналист.

Глагола добавил, что с венгерской стороны на въезд в Украину очередь растянулась уже на несколько километров. Венгры же не запускают никого на территорию своего КПП.

Он также подчеркнул, что 30 мая во время селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским глава государства призвал все службы "не идти на уступки". Единственное условие — якобы растаможка товара.

Как сообщает местное издание Mukachevo.net, председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров ранее поручил силовым органам Закарпатья создать группы мобильного реагирования для проверки посылок граждан.

"Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки на заказ. Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы для таможенного контроля. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", — сообщили таможенники, подчеркнув, что именно это и стало преградой на границе.

Со своей стороны в МВД отметили, что в связи с "действиями отдельных лиц", которые направляются на въезд в Украину и не прошли соответствующие виды контроля, пока приостановлено осуществление пропускных операций в пункте пропуска "Тиса" на границе с Венгрией.

"С утра 31 мая водители транспортных средств делают невозможным въезд и выезд автомобилей через пункт пропуска. Их действия порой носят провокационный характер, ведь пытаются оказывать давление на контрольные службы", — говорится в сообщении ведомства.

Там также подчеркнули, что для недопущения провокаций и нарушения режима в пункте пропуска были привлечены дополнительные силы Государственной пограничной службы.

"Советуем учесть ситуацию при планировании путешествия через границу и, по возможности, воздержаться от поездки или выбирать другие пункты пропуска", — добавили в МВД.

Напомним, Государственная таможенная служба Украины 19 мая ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме. Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления.