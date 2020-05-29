На границе с Молдовой заработали шесть пунктов пропуска — Госпогранслужба

Сегодня, 29 мая, возобновилась работа четырех автомобильных и двух железнодорожных пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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"Восстановлена работа таких пунктов пропуска: "Мамалыга-Кривая" (железнодорожный, расположенный в Новоселицком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (железнодорожный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Кельменцы-Ларга" (автомобильный, расположенный в Кельменецком районе Черновицкой области). "Сокиряны-Окница" (автомобильный, расположенный в Сокирянском районе Черновицкой области). "Маяки-Паланка-Удобное" (автомобильный, расположенный в Белгород-Днестровском районе Одесской области). "Серпневе-Басарабьяска" (автомобильный, расположенный в Тарутинском районе Одесской области)", — говорится в сообщении.

Госпогранслужба Украины проинформировала смежные страны о возобновлении работы пунктов пропуска. Полноценное восстановление пропуска на этих направлениях будет возможным, когда смежные стороны откроют пункты пропуска со своей стороны.

О фактическом возобновлении международного движения в определенных пунктах пропуска Государственная пограничная служба Украины обещает оперативно информировать на своих ресурсах, в частности, на интерактивной карте на своем официальном сайте.

Напомним, 20 мая Кабинет министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и Евросоюзом.

С 16 июня на границе Украины и Польши возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".

Ранее Европейская комиссия предлагала продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Евросоюза и Шенгенской зоны до 15 июня.

Как сообщалось, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.