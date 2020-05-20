Кабмин возобновил работу 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Кабинет министров разрешил возобновить работу 66 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой и Евросоюзом.

Такое решение приняли на заседании правительства в среду, 20 мая, сообщает "Украинская правда".

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"Проектом предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой. Остаются временно зарытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью из-за эпидемической ситуации", — заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Кроме того, Кабмин планирует принять постановление о возобновлении с 22 мая международного железнодорожного и автомобильного пассажирского сообщения.

"Что касается международных перевозок, то с момента публикации постановления (о введении 2-го этапа ослабления карантина с 22 мая) откроется возможность осуществления международных перевозок, как автобусных, так и железнодорожных, через открытые пункты пропуска, которые заработают... Межобластные перевозки мы пока не открываем", — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, с 16 июня на границе Украины и Польши возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".

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Ранее Европейская комиссия предлагала продлить временное ограничение для граждан третьих стран на несущественные поездки в страны Евросоюза и Шенгенской зоны до 15 июня.

Как сообщалось, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.