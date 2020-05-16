На границе Украины с Польшей возобновил работу пункт пропуска

На польско-украинской границе с полуночи, 16 мая, возобновил работу пункт пропуска "Шегини".

Его работа возобновляется согласно распоряжению правительства от 13 мая №542-р, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

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Указано, что это единственный пункт пропуска на украинско-польском участке, где оборудован пешеходный переход. В настоящее время людей пропускают только в пешем порядке, поскольку работа автомобильного направления не была восстановлена.

"По состоянию на 08:00 16 мая через границу пропущено почти 400 человек. Всем прибывшим в Украину гражданам в обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг. Лиц с повышенной температурой тела не выявлено. Для лиц, которые прибыли в Украину, предусмотрен двухнедельный карантин", — говорится в сообщении.

При этом в ГПСУ отмечают, что на вход в Украину действуют ограничения в отношении иностранцев и лиц без гражданства. Ограничений для украинцев по выходу с территории Украины нет.

"Однако стоит учесть, что смежной стороной введены дополнительные меры на вход в Республику Польша, в частности, прохождение двухнедельного карантина", — резюмировали в ведомстве.

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Напомним, 13 мая Кабинет министров принял постановление, разрешив открыть пешеходный пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей. При этом в постановлении не указывалась дата открытия КПП.

Как сообщалось, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.