Кабмин разрешил работу двух пунктов пропуска через границу Украины

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, принял решение возобновить работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

Об этом, как передает БизнесЦензор, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, на сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.

"Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу", — пояснил Криклий.

Министр добавил, что возобновление работы пункта пропуска "Рава-Руська" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Республикой Польша.

По словам Криклия, это также будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.

Как сообщалось, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.