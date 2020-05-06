Транспорт 50 минут назад

Кабмин разрешил работу двух пунктов пропуска через границу Украины

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что принятые Кабмином меры позволят значительно уменьшить загруженность на работающих пунктах пропуска

Кабмин разрешил работу двух пунктов пропуска через границу Украины Кабмин разрешил работу двух пунктов пропуска через границу Украины
Фото:privatization.gov.ua/

Кабинет министров на заседании в среду, 6 мая, принял решение возобновить работу пунктов пропуска через государственную границу для автомобильного сообщения "Рава-Руська" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были временно закрыты в связи с пандемией.

Об этом, как передает БизнесЦензор, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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По словам министра, на сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным украинским портом, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса.

"Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу", — пояснил Криклий.

Министр добавил, что возобновление работы пункта пропуска "Рава-Руська" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Республикой Польша.

По словам Криклия, это также будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.

Как сообщалось, Кабмин с 7 апреля временно закрыл 115 пунктов пропуска, а в 28 пунктах пропуска прекратил пешеходное сообщение.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля оставалось только 19 пунктов пропуска, где можно было пересечь государственную границу собственным автотранспортом.

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