Общество 30 минут назад

На погранпосту в Сумской области во время карантина собирали дань с украинцев (ФОТО)

За 2 тысячи грн с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина

На погранпосту в Сумской области во время карантина собирали дань с украинцев (ФОТО) На погранпосту в Сумской области во время карантина собирали дань с украинцев (ФОТО)
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области блокировала масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр СБУ, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении.

За 2 тысячи грн с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина.

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч грн неправомерной выгоды.

Читайте также:
СБУ задержала на взятках должностных лиц таможни и Госпогранслужбы в Одесской области

Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным изменения пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Как сообщалось ранее, на пунктах пропуска на украинско-венгерской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть в Украину.

 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине прикрыли два цеха по производству контрафактных антисептиков (ФОТО, ВИДЕО)
В Украине прикрыли два цеха по производству контрафактных антисептиков (ФОТО, ВИДЕО)
СБУ системно противодействует теневому рынку табачных изделий — Баканов
СБУ системно противодействует теневому рынку табачных изделий — Баканов
СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)
СБУ заблокировала канал финансирования террористов Л/ДНР (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"

  3. Немцы превратили внедорожник Range Rover в лимузин для олигархов (ФОТО)

  4. В Киеве запускают кредитную программу для малого и среднего бизнеса в условиях карантина

  5. Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)

Загрузка...