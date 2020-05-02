На погранпосту в Сумской области во время карантина собирали дань с украинцев (ФОТО)

Служба безопасности Украины совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области блокировала масштабную схему систематического получения взяток должностными лицами международного пункта пропуска "Бачевск".

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Как сообщает пресс-центр СБУ, работники одной из смен поста, среди которых таможенники и чиновники Госпогранслужбы, облагали "данью" украинских граждан, которые по своим делам выезжают за границу, а также в обратном направлении.

За 2 тысячи грн с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина.

По оперативной информации, за смену злоумышленники получали до 50 тысяч грн неправомерной выгоды.

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Во время проведения правоохранителями спецоперации и обысков на территории поста фигуранты пытались избавиться вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

Сейчас решается вопрос о сообщение должностным изменения пункта пропуска о подозрении и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом") Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Как сообщалось ранее, на пунктах пропуска на украинско-венгерской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть в Украину.