Происшествия 1 час назад

На границе с Венгрией образовались большие очереди на въезд в Украину (ФОТО)

Украинцы предпочитают вернуться домой перед Пасхальными праздниками

На границе с Венгрией образовались большие очереди на въезд в Украину (ФОТО) На границе с Венгрией образовались большие очереди на въезд в Украину (ФОТО)
Очередь на границе с Венгрией. Фото: Госпогранслужба

В пунктах пропуска на украинско-венгерской границе образовались очереди из украинцев, которые пытаются попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр Западного регионального управления Госпогранслужбы в Facebook.

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В частности, существенное увеличение граждан наблюдается в украинском пункте пропуска "Тиса" (Закарпатская область) и венгерском "Захонь".

"Это связано с эпидемиологической ситуацией, из-за которой наши соотечественники предпочитают вернуться домой, и с наступающими Пасхальными праздниками", — пояснили в ГПСУ.

При этом пограничники призвали украинцев сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к ситуации.

"Для ускорения контрольных операций в пункте пропуска "Тиса" привлечено вдвое больше персонала, выделены дополнительные полосы движения. Совместно с Закарпатской облгосадминистрацией организована перевозка граждан через границу 12 автобусами", — говорится в сообщении.

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Напомним, на ближайшие выходные Закарпатская область максимально ужесточает карантин — с 13:00 субботы, 11 апреля, до 06:00 понедельника, 13 апреля, населению рекомендовали не выходить на улицу.

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