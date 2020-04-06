В Украине закрывают 115 пунктов пропуска — Госпогранслужба

С учетом изменений в распоряжение Кабинета министров, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

"Внесены изменения в распоряжение Кабинета Министров Украины № 288-р "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля и прекращение в них пешеходного сообщения. С учетом изменений с 00:00 7 апреля 2020 года временно закрытыми будут 115 пунктов пропуска, еще в 28 пунктах пропуска временно прекращено пешеходное сообщение", — сообщили в ГПСУ.

Ранее другими распорядительными документами временно закрыты пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международного пассажирского железнодорожного, воздушного, автомобильного (для автобусов) сообщения.

С учетом всех ограничений, введенных украинскими властями и уполномоченными органами соседних стран, с 7 апреля остается только 19 пунктов пропуска, где можно пересечь государственную границу Украины собственным автотранспортом.

В связи с временными ограничениями, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Кроме того, исключение ограничительных мер могут приниматься по эвакуационных рейсов по решению уполномоченных министерств и ведомств.

Ранее Госпогранслужба обнародовала перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и сопредельных стран, где возможно пересечь границу автомобильным транспортом.