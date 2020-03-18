В Госпогранслужбе сообщили, где можно пересечь границу автотранспортом

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Напомним, что с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.