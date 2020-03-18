Транспорт 30 минут назад

В Госпогранслужбе сообщили, где можно пересечь границу автотранспортом

ГПС опубликовала список пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и соседних стран

В Госпогранслужбе сообщили, где можно пересечь границу автотранспортом В Госпогранслужбе сообщили, где можно пересечь границу автотранспортом
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Государственная пограничная служба (ГПС) обнародовала перечень пунктов пропуска, функционирующих со стороны Украины и сопредельных стран, где возможно пересечь границу автомобильным транспортом.

Пункты пропуска на границе с Беларусью:

  • в Черниговской области: "Сенькивка-Веселовка", "Новые Яриловичи Новая Гута", "Славутич-Комарин";
  • в Киевской области: "Вильча-Александровка";
  • в Житомирской области: "Выступовичи-Новая Рудня";
  • в Ровенской области: "Городище-Верхний Теребежив", "Прикладники-Невель";
  • в Волынской области: "Дольск-Мохро", "Доманово-Мокраны", "Пулемец-Томашовка".

На границе с Польшей:

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  • во Львовской области: "Рава-Русская-Гребенне" и "Краковец-Корчова";
  • в Волынской области: "Ягодин-Дорохуск".

На границе со Словакией:

  • в Закарпатской области: "Малый Березный-Убля", "Ужгород-Вишне-Немецкое".

На границе с Венгрией:

  • в Закарпатской области: "Лужники-Берегшурань", "Вилок-Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвинкове-Лонья" и "Чоп (Тиса) -Захонь".

На границе с Румынией:

  • в Закарпатской области: "Дьяково-Халмеу";
  • в Черновицкой области: "Порубное-Сирет".

На границе с Молдовой:

  • в Одесской области: "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье-Тудора", "Рени-Джюрджюлешть", "Табаки-Мирное";
  • в Винницкой области: "Могилев-Подольский-Отач";
  • в Черновицкой области: "Россошаны-Бричень", "Мамалыга-Кривая".

На границе с Россией:

  • в Харьковской области: "Чугуновка-Вериговка", "Плетеневка-Шебекино", "Гоптовка-Нехотеевка";
  • в Сумской области: "Большая Писаревка-Грайворон", "Юнаковка-Суджа", "Бачевск-Троебортное", "Екатериновка-Крупец";
  • в Черниговской области: "Гремяч-Погар", "Сеньковка-Новые Юрковичи";
  • в Луганской области "Меловое-Чертково", "Просяное-Бугайовка", "Танюшовка-Ровеньки".

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Напомним, что  с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

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