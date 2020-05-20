В Украине стартовал пилотный проект таможенного оформления деклараций в авторежиме

Государственная таможенная служба Украины 19 мая ввела пилотный проект по выполнению таможенных формальностей автоматизированной системой таможенного оформления в автоматическом режиме.

Проект направлен на упрощение процедуры таможенного оформления и создания благоприятных условий для субъектов внешнеэкономической деятельности, сообщает пресс-центр таможенной службы.

Указано, что сейчас пилот будет касаться трех таможенных режимов (экспорт, переработка на таможенной территории, реэкспорт (после переработки)).

"Теперь для этих режимов будет тестироваться так называемый автоматический выпуск деклараций. Он предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций без участия должностных лиц таможен", — говорится в сообщении.

То есть декларации, которые будут отвечать определенным критериям и оцениваться как низкорисковые, будут направляться системой оформления в отдельное окно.

Как пояснили в таможенной службе, если в декларации окажутся риски или сработает система АСАУР, ее таможенное оформление продолжится по обычной процедуре. Если же система не обнаружит ошибок и рисков, декларация будет оформлена автоматически, о чем декларант получит соответствующее сообщение.

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Известно, что для реализации пилота разработан специальный алгоритм выполнения таможенных формальностей в зависимости от видов транспорта, таможенных режимов и типов таможенных деклараций.

В то же время для декларантов процедура подачи декларации остается без изменений.

"Полученные в ходе реализации проекта наработки позволят расширить применение автоматического оформления и в будущем подключить иные таможенные режимы", — рассчитывают на таможне.

Напомним, Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.