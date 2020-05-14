Проблем не будет: одесские таможенники обложили данью коммерсантов за доставку товара

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов "Одесса" и "Черноморск". Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля.

В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль.

В дальнейшем уже чиновник посту "Черноморск" создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивании их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов.

За эту "услугу" он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах.

По информации спецслужбы стоимость "платежа" составляла от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни. В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 американских долларов.

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста "Черноморск", согласно статье 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тысячи долларов США.

Решается вопрос о уведомление о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в ноябре прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.