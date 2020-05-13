Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию таможни

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров Украины на заседании утвердил план мероприятий по повышению эффективности работы Государственной таможенной службы.

План реформы таможни представил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

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По словам министра, развитие реформы планируется в трех ключевых направлениях:

– функциональное направление — обеспечит контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски;

– мотивационное направление — привлечение новых качественных кадров;

– сервисное направление.

Также планируется ряд первоочередных решений, которые открывают путь реформе, в частности:

– оптимизация аппарата Гостаможслужбы;

– максимальная цифровизация управленческих процессов;

– введение новой централизованной системы установления рисков;

– создание мониторингового центра;

– пломбирование транспортных средств и автоматическое оформление экспорта;

– введение нового таможенного тарифа, гармонизированного с другими странами мира;

– разработка законопроекта по совершенствованию контроля таможенной стоимости.

"Результативность проведенной работы в рамках реформирования таможни будет проверяться по четким КРI, которые абсолютно реальные к исполнению при условии добросовестного выполнения таможенником своих должностных обязанностей. Я считаю, что таможенники должны быть не просто исполнителями реформы, а основными ее проводниками. Именно такие люди должны работать на таможне — честные, мотивированные и открыты для изменений. Таможня перестанет быть забюрократизированным государственным фискальным органом, который ставит преграды и тормозит товарообмен, то есть развитие рыночной экономики. Это будет качественная, модернизирована и прозрачная сервисная служба для бизнеса и граждан", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы. В общей же сложности, на 15 марта 2020 года, она перечислила в бюджет уже 62,8 млрд грн.