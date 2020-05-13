Политика и экономика 1 час назад

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию таможни

Развитие реформы планируется в трех ключевых направлениях

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию таможни Кабинет министров утвердил план мероприятий по реформированию таможни
Фото: Радио Свобода

Сегодня, 13 мая, Кабинет министров Украины на заседании утвердил план мероприятий по повышению эффективности работы Государственной таможенной службы.

План реформы таможни представил министр финансов Сергей Марченко, сообщает пресс-служба Минфина.

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По словам министра, развитие реформы планируется в трех ключевых направлениях:

– функциональное направление — обеспечит контроль государства на всех этапах деятельности таможни и уменьшает коррупционные риски;

– мотивационное направление — привлечение новых качественных кадров;

– сервисное направление.

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Также планируется ряд первоочередных решений, которые открывают путь реформе, в частности:

– оптимизация аппарата Гостаможслужбы;

– максимальная цифровизация управленческих процессов;

– введение новой централизованной системы установления рисков;

– создание мониторингового центра;

– пломбирование транспортных средств и автоматическое оформление экспорта;

– введение нового таможенного тарифа, гармонизированного с другими странами мира;

– разработка законопроекта по совершенствованию контроля таможенной стоимости.

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"Результативность проведенной работы в рамках реформирования таможни будет проверяться по четким КРI, которые абсолютно реальные к исполнению при условии добросовестного выполнения таможенником своих должностных обязанностей. Я считаю, что таможенники должны быть не просто исполнителями реформы, а основными ее проводниками. Именно такие люди должны работать на таможне — честные, мотивированные и открыты для изменений. Таможня перестанет быть забюрократизированным государственным фискальным органом, который ставит преграды и тормозит товарообмен, то есть развитие рыночной экономики. Это будет качественная, модернизирована и прозрачная сервисная служба для бизнеса и граждан", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напомним, что с 8 декабря в Украине официально заработала Государственная таможенная служба (ГТС), которой передали полномочия Государственной фискальной службы. В общей же сложности, на 15 марта 2020 года, она перечислила в бюджет уже 62,8 млрд грн.

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