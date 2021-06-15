С 15 июня начинает действовать закон об упрощении растаможки "евроблях"

Сегодня, 15 июня 2021 года, начинают действовать законы №1403-ІХ и №1402-ІХ о временном упрощении процедуры таможенного оформления автомобилей и снижении общей суммы платежей для оформления авто с иностранной регистрацией.

Согласно документам, в целом на процедуру упрощенного таможенного оформления отводится 180 календарных дней (необходимо учесть, что отсчет считается со дня вступления в силу законов).

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней.

Упрощение процедуры растаможки будет касаться легковых автомобилей (код УКТ ВЭД 8703) и автомобилей для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704):

• которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине;

• общим весом до 3,5 тонны;

• с года выпуска которых прошло пять и более лет.

Теперь такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины. Следовательно, для таможенного оформления таких авто владельцы транспортных средств должны уплатить акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объем двигателя) и НДС — 20% от суммы акцизного налога.

При осуществлении таможенного оформления авто лица освобождаются от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно статьям 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при условии уплаты добровольного взноса — 8500 грн.

Напомним, законы Рада одобрила еще 15 апреля 2021 года, а в мае их подписал украинский президент Владимир Зеленский. 15 мая 2021 года акты вступили в силу, но по закону действовать начали только сейчас.

Источник фото: Depositphotos