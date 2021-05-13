Зеленский утвердил законы о временном упрощении растаможки "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы 1403-ІХ и 1402-ІХ от 15 апреля 2021 года о временном упрощении процедуры таможенного оформления автомобилей и снижении общей суммы платежей для оформления авто с иностранной регистрацией.

Законы вступают в силу со дня, следующего за днем ​​их опубликования, но вводятся в действие через месяц со дня вступления в силу, сообщает пресс-центр Государственной таможенной службы Украины.

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Указано, что в целом на процедуру упрощенного таможенного оформления отводится 180 календарных дней (необходимо учесть, что отсчет считается со дня вступления в силу законов).

При этом для участников боевых действий, которые находятся непосредственно на территории операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов, срок составляет 270 календарных дней.

Упрощение процедуры растаможки будет касаться легковых автомобилей (код УКТ ВЭД 8703) и автомобилей для перевозки грузов (код УКТ ВЭД 8704):

- общим весом до 3,5 тонны;

- которые были ввезены в Украину в режиме временного ввоза или транзита и по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине;

- с года выпуска которых прошло пять и более лет.

Теперь такие транспортные средства временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины.

Следовательно, для таможенного оформления таких авто владельцы транспортных средств должны уплатить:

- акцизный налог (сумма коэффициентов по формуле: возраст авто + тип двигателя + объем двигателя);

- НДС — 20% от суммы акцизного налога.

"Обращаем внимание, что при осуществлении таможенного оформления авто лица освобождаются от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно статьям 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при условии уплаты добровольного взноса — 8500 грн", — подчеркнули в ГТС.

Там добавили, что владельцы авто также могут быть освобождены от ответственности за нарушение таможенных правил в случае вывоза авто из Украины и уплаты добровольного взноса в размере 8500 грн.

Напомним, Верховная Рада 15 апреля 2021 года установила на 180 дней льготный режим растаможки автомобилей, ввезенных в Украину до конца 2020 года, без привязки к их стоимости; а также освободила от ответственности на этот период владельцев авто, нарушивших сроки их нахождения в Украине без уплаты пошлин, в случае уплаты 8500 грн.