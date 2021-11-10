Законопроект о выплатах 10% штрафа за видео с нарушениями ПДД: о чем он и что с ним не так

Ряд депутатов Верховной Раде предлагает разрешить гражданам сообщать о нарушениях правил дорожного движения или парковки, за что те смогут получать 10% от штрафов, выписанных нарушителям. Соответствующий законопроект №5798 был внесен в парламент еще летом, но в последние недели сдвинулся с "мертвой точки".

Данный документ предусматривает введение понятия извещателя, то есть человека, обратившегося с заявлением или сообщением о нарушении ПДД или правил остановки, стоянки, парковки транспорта, которое было зафиксировано в режиме фотосъемки (видеозаписи), в орган, уполномоченный рассматривать дела об админнарушениях. При этом такой человек не может быть потерпевшим.

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Извещатель должен будет при обращении с заявлением использовать одну из определенных программ, требования к которым должно установить Министерство внутренних дел, и пройти электронную идентификацию с помощью веб-портала электронных услуг "Дія".

Указано, что такая программа должна будет позволять фиксировать дату, время и координаты места съемки, идентификационные характеристика транспорта (номерные знаки), его месторасположение относительно недвижимых объектов и/или других участников дорожного движения и прочие обстоятельства нарушения ПДД. Список разрешенных для фиксации нарушений программных средств МВД должно будет опубликовать у себя на сайте.

Законопроект также предусматривает введение понятия электронных доказательств. Ими могут служить, в частности, текстовые документы, изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, веб-страницы, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные, базы данных и прочие данные в электронной форме.

Такие данные могут храниться, в том числе, на портативных устройствах (картах памяти, мобильных телефонах), на серверах, системах резервного копирования и других местах хранения данных в электронной форме, в частности в интернете.

Орган, рассматривающий дело об админнарушении будет обязан принимать и указывать в своем протоколе электронные доказательства — наряду с вещественными. Сам же протокол об админинарушении также сможет составляться в форме электронного документа.

В то же время в статье Кодекса об админнарушениях о нарушениях ПДД предлагается прописать, что она не распространяется на лиц, совершивших одно из ряда нарушений, если те были зафиксированы в режиме видеосъемки. То есть, извещатели не смогут жаловаться на такие нарушения, предъявляя соответствующие фото- и видеосвидетельства.

Такими нарушениями определены превышение скорости, нарушение правил перевозки грузов, буксировка транспорта, нарушение безопасной дистанции, правил движения по автомагистралям, пользования внешними осветительными приборами или предупреждающими сигналами, переоборудование этих приборов с нарушением стандартов, нарушение правил учебной езды, а также пользование при движении авто средствами связи, не позволяющими вести переговоры без задействования рук.

Постановление, вынесенное в деле о нарушении ПДД или правил парковки, должно будет содержать ссылку или QR-код ссылки на фото или видео автомобиля в момент нарушения. В документе при этом должно быть указано название программного средства, с помощью которого зафиксировано нарушение.

При этом законопроект предусматривает подачу электронных документов как в оригинале, так и в форме электронной копии. В первом случае его не нужно будет заверять электронной подписью. Оригинал могут вернуть предоставившему, если тот попросит (копия при этом будет сохранена в материалах дела).

В случае подачи копии нужно будет сообщить, у кого и на каком носителе имеется оригинал, а также кто является автором фото или видео (если это известно). Допускается предоставление электронных доказательств в бумажных копиях, но они не будут считаться вещественными доказательствами. Но в случае сомнений одной из сторон дела в достоверности копии, в том числе бумажной, у подавшего ее могут потребовать оригинал, и если его не окажется, такое доказательство суд не примет.

Также предусмотрено, что правоохранители будут копировать электронную информацию, являющуюся "орудием или непосредственным объектом правонарушения", то есть найденную у самого участника нарушения ПДД при осмотре вещей. Копирование должно будет происходить в присутствии владельца устройства и фиксироваться в протоколе. Такие материалы будут храниться до рассмотрения дела, а после вынесения решения и истечения сроков на обжалование — уничтожаться.

В свою очередь, указывается, что извещатели смогут выступать свидетелями по делу, а их интересы в суде сможет представлять собственный адвокат. Также извещатели будут иметь право на бесплатную правовую помощь от государства.

Более того, лица, получившие статус извещателя, получат право на вознаграждение в размере 10% от суммы административного взыскания в виде штрафа, наложенного на виновника. Порядок такой выплаты должен будет определить Кабинет министров.

При этом какие-либо сведения о личности извещателя в постановлении об административном нарушении указываться не будут.

Депутаты еще предлагают ввести в статью Уголовного кодекса об обмане суда пункт о подаче заведомо недостоверных или поддельных доказательств по делам об админнарушениях. За это хотят наказывать исправительными работами на срок до одного года или арестом на срок до трех месяцев, или ограничением свободы на срок до года.

Также законопроект предусматривает проведение экспертизы предоставленных фото- и видеозаписей, если речь идет об обжаловании постановлений в делах о нарушении ПДД или правил парковки, если при этом имеются сомнения в достоверности соответствующего материала, а об экспертизе попросил истец. Если она подтвердит достоверность фото/видео, за нее заплатит истец, а если будет обнаружена подделка — заплатит уже извещатель.

Помимо прочего, законопроектом предлагается введение штрафов за эксплуатацию транспорта без действующего страхового сертификата "Зеленая карта". Он будет накладываться как на физлиц, так и на юрлиц, за которыми числится машина, в размере 15 необлагаемых минимумов (255 грн).

Профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности 8 октября рекомендовал включить этот законопроект в повестку дня Рады, что и произошло 19 октября.

Однако Главное научно-экспертное управление парламента, оценив его, пришло к выводу, что его принятие может привести к изменению бюджетных показателей, а требования к таким документам в законопроекте №5798 не были соблюдены (в частности, не согласуется с ними норма о том, что закон должен вступить в силу на следующий день после публикации). Более того, к нему не было подано финансово-экономическое обоснование.

В управлении советуют правоохранительному комитету доработать документ, в частности прописав, что он начнет действовать не через шесть месяцев после вступления в силу, а с 1 января последующего года, если его примут до 15 июля (или же с 1 января года, следующего за последующим, если его примут после 15 июля).

В свою очередь, 3 ноября свой вывод дал и комитет Рады по вопросам бюджета, который также констатировал, что законопроект может привести к изменению бюджетных показателей, и выступил с аналогичными рекомендациями.

Остальные комитеты пока его не рассматривали. Однако напомним, что данная инициатива изначально исходила из Министерства внутренних дел: в марте введение такого механизма анонсировал заместитель министра Антон Геращенко.

Однако 15 июля был уволен глава МВД Арсен Аваков, а 4 августа должности лишился и сам Геращенко. Впрочем, вскоре его назначили советником министра.

При этом примечательно, что законопроект №5798 был внесен в Раду на следующий день после увольнения Авакова — 16 июля, когда вместо него был назначен министром бывший на тот момент главой правоохранительного комитета парламента Денис Монастырский. Авторами же документа числятся 34 депутата (почти все — члены фракции "Слуга народа"), однако Монастырского в списке нет.