Аварий с е-самокатами все больше: в чем проблема и как спастись от их нашествия пешеходам

Из-за эпидемии американская актриса Лиза Бейнс почти год не была в Нью-Йорке и после приезда ей не терпелось поужинать с друзьями и женой. Она спешила к ресторану через пешеходный переход на Манхэттене, когда произошло столкновение. Неизвестный на электросамокате протаранил Лизу и тут же уехал. Через 10 дней она умерла в больнице от тяжелой травмы головы. На итальянку Мириам налетел электросамокат во время ее прогулки с другом по набережной Сены. Женщина ударилась головой об асфальт, и у нее остановилось сердце. Спасатели запустили ее сердце, но через время пострадавшая все же скончалась.

Таких историй становится все больше. Пандемия и растущее осознание экологических проблем заставили мир массово пересаживаться на легкий электротранспорт, при том что правила их передвижения во многих странах еще не сформулированы. Украина — не исключение. И хотя у нас пока обходится без смертельных происшествий с участием пользователей электросамокатов, количество столкновений растет. Во Львове таким образом сбили ребенка, из-за высокой скорости езды конфликт с самокатчиком случился у журналиста Романа Винтонива (Майкла Щура — Delo.ua), чуть не протаранили и экс-нардепа Борислава Березу.

Delo.ua попробовали ответить на все скопившиеся вопросы об этом виде транспорта: как регулируется в Украине движение легкого электротранспорта, на чьей стороне закон при дорожно-транспортных происшествиях с участием их водителей, и что могут сделать пешеходы при столкновении с самокатчиками.

Не пешеходы и не транспорт: как регулируется движение на электросамокатах

Если коротко — никак. Дело в том, что в законе такие участники движения, как водители электросамокатов не обозначены, а потому не имеют правового статуса, официальных правил и обязанностей. Очень похоже, что власти попросту не успели отреагировать на рост числа самокатчиков на дорогах — хотя легкий электротранспорт продается в Украине достаточно давно, набирать популярность он начал только около года назад.

На это повлияли сразу несколько факторов, основные же причины заключаются в эпидемии коронавируса и карантинных ограничениях: не имея возможности свободно передвигаться на общественном транспорте и боясь в нем заразиться, многие перешли на велосипеды и электросамокаты. Тренд подхватил и бизнес: например, только в Киеве насчитывается семь действующих сервисов по аренде такого транспорта. Ожидается, что тут до конца года число прокатных самокатов вырастет с 4000 до 7000.

Вопросов к регулированию движения электросамокатов много: с какого возраста разрешать на них ездить, какой должна быть максимальная скорость такого транспорта, где позволить на нем передвигаться — на дороге или на тротуаре, приравнять ли самокаты к велосипедам или мопедам, нужно ли вводить для них номера и так далее. На часть из них должен ответить законопроект №3023, который Рада приняла в первом чтении еще осенью прошлого года.

Документ устанавливает для водителей легкого электротранспорта определенные правила: запрещает ездить пьяным или под наркотиками, пользоваться телефоном во время движения и перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспорта, обязывает ездить по велодорожкам, а если их нет — по краю проезжей части, улицы или на обочине. Также в темноте, в случае тумана или вне города/села пользователи должны закрепить на одежде и транспорте светоотражательные элементы. Однако ждать принятия этого закона в ближайшее время не стоит. По словам автора законопроекта, нардепа Юлии Клименко, Рада планирует рассмотреть его не раньше осени.

Как пытаются решить проблему отсутствия правил для самокатчиков

Пока же закона нет, водителей электросамокатов можно только призвать к ответственности и благоразумию — что и делает, например, полиция и бизнес. Так, патрульные убеждают водителей самокатов пользоваться правилами движения для велосипедистов, обращать внимание на дорожные знаки и светофоры, одевать шлем и другие защитные элементы, не совершать опасных маневров и выбирать оптимальную скорость и расстояние. Маркетплейс Rozetka вовсе решил снабжать все проданные электросамокатами сводом правил, основные из которых сводятся к тому, чтобы пользователь ездил со скоростью не более 10 км/час на тротуарах и 25 км/час на велодорожках и проезжей части, а акже не забывал, что на тротуаре главный — пешеход. А в Bolt пообещали проводить инструктажи о безопасном передвижении, возможно, даже на месте проката или в школах.

В столице КГГА месте с компаниями-прокатчиками электросамокатов договорились ради безопасности участников движения ввести некоторые ограничения для пользователей. Так, максимальную допустимую скорость перемещения снизили с 25 до 20 км/час, а на тротуарах и в парках — до 14 км/час. Компании пообещали установить на свои самокаты ограничители скорости, которые должны автоматически снижать ее или же просто останавливать транспорт. Но нужно понимать, что помимо прокатных самокатов на улицах полно личных, а для них такие ограничения могут не сработать ввиду их рекомендательного характера.

Читайте также: В Киеве запустили седьмой по счету сервис проката электросамокатов

Также меморандум не проясняет, где именно можно ездить на самокатах — на тротуарах или обочинах дорог. Эксперты и чиновники твердят, что для этого желательно использовать велодорожки, но их очень мало. Даже в КГГА так и не смогли определиться, где же пользователи электросамокатов должны кататься в случае их отсутствия. "На этот вопрос нет однозначного ответа. Даже в полиции не смогут на него ответить, поскольку нет законодательной базы, а водители автомобилей и пешеходы будут настаивать на двух разных вариантах. Поэтому позиция города — организовать достаточное количество велодорожек, но на это понадобится время", — заявил Delo.ua заместитель главы по вопросам самоуправляющихся полномочий Константин Усов.

Он сообщил, что в КГГА будут собирать данные от компаний-прокатчиков о самых востребованных местах для езды, а на самых популярных направлениях будут делать велодорожки и организовывать соответствующую инфраструктуру.

Помимо указанного, в Администрации разработали карту зон, где можно перемещаться на электросамокате и запретили заканчивать поездку и парковаться в зеленых, пешеходных зонах, на мостах и около метро. Чтобы нарушителей легче было поймать, на все прокатные самокаты должны установить номера в формате букв и трех цифр. Теоретически за игнорирование правил пользователя могут заблокировать в прокатном приложении или же по ситуации привлечь к админответственности. Кроме того, компании обязались обеспечить каждому пользователю медстраховку на 100 тысяч грн, она же будет в случае чего покрывать и расходы на пострадавшего от водителя.

В других городах тоже реагируют на рост числа элекросамокатов на дорогах. Например, в Одессе к контролю над скоростью езды пользователей такого транспорта подключилась "Муниципальная охрана" — они останавливают самокатчиков и просят их не превышать скорость и ездить аккуратнее.

Что делать пешеходам, если их сбил пользователь электросамоката

Растущее количество электросамокатов на тротуарах повышает риск пешеходов попасть под их колеса. И хотя статус законодательно не закреплен, в полиции обязаны реагировать на сообщения о ДТП с самокатами. Интересно, что там хотя признают, что количество таких аварий увеличилось, не связывают их рост с запуском большего числа компаний по аренде этого транспорта. "ДТП и обращений в полицию по поводу таких ситуаций в последнее время стало больше, но это только потому что сейчас летний сезон", — считают правоохранители.

При этом пострадавшим в них советуют делать то же, что и при других видах нарушений. Но надо понимать, что в случае невозможности установления личности нарушителя, никто не понесет ответственность, производство попросту закроют. Поэтому если на пешехода наехал водитель электросамоката, в первую очередь, конечно, нужно вызвать полицию, а также всеми возможными способами зафиксировать происходящее.

"Нужно сфотографировать место происшествия, повреждения, если есть, самого водителя, можно записать разговор с ним на видео или на диктофон. Даже если травмы кажутся незначительными, лучше вызвать скорую, ведь переломы и повреждения могут быть скрытыми. Также нужно взять номера свидетелей или записать их свидетельства на видео или диктофон. Важно самим установить личность виновного, например, через соцсети — возможно, по фото и описанию его кто-то узнает, как правило, люди откликаются и помогают. Впоследствии это значительно поможет следствию", — пояснил в комментарии Delo.ua адвокат Иван Либерман.

Читайте также: Rozetka будет сопровождать каждый проданный электросамокат правилами безопасной езды

Примерно то же самое нам сообщили и в Нацполиции: "Необходимо вызвать полицию, записать данные свидетелей и оставаться на месте до приезда правоохранителей. Если же водитель электросамоката пытается убежать с места происшествия, по возможности нужно его сфотографировать и запомнить какие-либо особые приметы нарушителя и его транспорта, чтобы после детально описать их сотрудникам следственной оперативной группы. Впрочем, пока в полиции не фиксировали таких случаев".

Там пояснили, что если при дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов получены повреждения не менее средней тяжести (не угрожают жизни, но вызывают стойкую утрату трудоспособности и проблемы со здоровьем сроком свыше трех недель, например, переломы и сотрясения — Delo.ua), такие случаи регистрируются в Едином реестре досудебных расследований по признаку криминального правонарушения, предусмотренного статьей 291 Криминального кодекса (о нарушении действующих на транспорте правил — Delo.ua). "Если же происшествие произошло на тротуаре, оно обозначается в соответствии с обстоятельствами в каждом случае отдельно", — сказали нам правоохранители, так и не объяснив, что делает полиция при легких повреждениях от столкновения.

Патрульные тоже не слишком конкретны в этом вопросе. "Электросамокаты на данный момент законодательно не определены как отдельные участники движения, поэтому таковыми их определяют только условно, применяя норму, что каждый является участником движения, если использует дорожную сеть — дороги с машинами или тротуары с пешеходами. Мы вынуждены использовать те нормы, которые регулируют вопросы других правоотношений, но могут быть по аналогии применены в этих случаях. Это неправильный путь, но ситуативный выход из такого положения дел", — сообщили там.

Возможно ли добиться наказания для нарушителя в суде

Хорошие новости для пешеходов — юристы считают, что юридическая неопределенность в этом вопросе не помеха восстановлению справедливости. Адвокат Иван Либерман пояснил, что тот, кто едет по проезжей части — на электросамокате, на роликах, на скейте, на чем угодно — считается участником дорожного движения. "Да, у таких пользователей нет закрепленного юридического статуса, поскольку электросамокат не является транспортным средством, но они все равно считаются участниками дорожного движения. А потому должны выполнять правила дорожного движения", — рассказал эксперт.

По его словам, если такой водитель сбивает человека на пешеходном переходе — а это зона исключительно пешехода, в то время как он участник дорожного движения — значит, он точно нарушил ПДД, поскольку должен был пропустить пешехода. "Даже если бы он просто бежал по переходу, а не ехал. За это предусмотрена гражданская правовая ответственность. Если у пострадавшего нет травм средней тяжести, водителя электросамоката нельзя привлечь к криминальной ответственности, но в принципе, с формальной очки зрения, можно привлечь к административной", — говорит Либерман.

В таком случае пострадавший может обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда — у него есть все шансы выиграть дело. "Суд, скорее всего, в полной мере удовлетворит возмещение материального ущерба и всех судебных расходов — проведения экспертиз и так далее. Кроме того, пострадавший может рассчитывать и на компенсацию морального вреда. Ее размер в этом случае может быть до 5000 грн. Сумма небольшая, но может быть принципиальной", — отметил адвокат.

При этом если пользователь электросамоката ехал по тротуару и сбил пешехода, это также значит, что он нарушил правила передвижения в пешеходной зоне. "То есть, если он шел не пешком, а ехал на чем-либо, значит, он перемещался как участник дорожного движения. А значит — нарушил правило, по которому участникам дорожного движения нельзя ездить в определенных зонах. Поэтому в этом случае пострадавший от наезда также может рассчитывать на наказание нарушителя и возмещение в полной мере материального ущерба", — объяснил Либерман.

В то же время украинские суды неоднозначно реагируют на проблем и иногда принимают сторону потерпевшего от колес самоката, а иногда водителя. Если судить по судебному реестру, в Украине электросамокаты чаще крадут, чем попадают на них в дорожно-транспортные происшествия, но дел о столкновениях с автомобилями и пешеходами там тоже достаточно.

Например, в Виннице при наезде пользователя самоката на пешехода в протоколе обозначили, что тот не выполнил обязанности велосипедиста и нарушил правила. Его также обвинили по статье о нарушение ПДД, что повлекло повреждение имущества или дорог. Водитель же заявил, что в его действиях отсутствует состав админправонарушения, поскольку действующим законодательством статус электросамокатов не определен, а ссылки на его обязанности как велосипедиста не основываются на законе.

Хотя в суде отклонили замечание о неопределенном статусе, пояснив, что так или иначе самокатчик двигался по дороге и был участником дорожного движения, там согласились с утверждением, что на нарушителя не распространяются правила велосипедистов. А еще отметили, что нет доказательств повреждения имущества или дороги в ДТП, а потому дело закрыли.

В этом же городе закрыли дело о вождении элекросамоката под амфетамином и марихуаной. Пользователь и его защитник заявили, что самокат по закону и техническим характеристикам не является транспортом, а потому пользователя нельзя привлечь к ответственности по статье о запрете вождения под наркотиками. Суд с этим согласился.

Но есть случаи, когда суды отклоняют попытки воспользоваться неопределенным статусом. В Киеве самокатчик врезался в автомобиль при выезде того из двора и акже пытался оспорить протокол об админправонарушении, составленный за нарушение правил, по которым велосипедисту запрещается двигаться по тротуарам. Ответчик пояснил, что ехал не на велосипеде, а на электросамокате, а также не является водителем по правилам дорожного движения. Однако судья не стала на его сторону, сообщив, что самокат в этом случае использовался как транспортное средство, а потому его пользователь — водитель.

В другом случае при столкновении машины и электросамоката звучали похожие доводы водителя последнего, что мол самокат — не транспорт и не участник движения. Их суд тоже отклонил с объяснением: самокатчик ехал по дороге и все же был участником движения, а потому обязан был подчиняться общим правилам.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua