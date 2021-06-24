Rozetka будет сопровождать каждый проданный электросамокат правилами безопасной езды

СЕО и сооснователь маркетплейса Rozetka Владислав Чечеткин призвал украинские власти как можно быстрее законодательно урегулировать правила езды на электросамокатах. Для решения этого вопроса необходимо разработать правила дорожного движения для такого вида транспорта.

Но пока их нет, в компании приняли решение сопровождать каждый самокат, который у них покупают, сводом правил о том, где и с какой скоростью на нем лучше ездить, написал он.

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"Проблема в том, что регулировать правила езды на электросамокате должны соответствующие правила дорожного движения. В Украине их нет. Их никак не напишут, не рассмотрят и не примут депутаты. Я призываю власти как можно быстрее обратить внимание на эту проблему, которая каждый день приводит к плачевным последствиям, — заявил Чечеткин, — Ну а пока каждый самокат, который продается на Rozetka, будет сопровождаться вот такой заметной наклейкой со сводом простых и полезных правил. Они помогут водителю электросамоката получать от езды удовольствие, а главное — быть в безопасности и быть безопасным для других".

Список правил от Rozetka выглядит так:

Перед поездкой проверьте тормоз: нажмите ручку и попробуйте толкнуть электросамокат. Если тормоз не работает как следует, выберите другой способ передвижения; Передвигайтесь со скоростью не более 10 км/час на тротуарах и 25 км/час — на велодорожках и проезжей части. Можно ездить только по правому краю полосы, чтобы не мешать автомобилям; Пока правила не регламентируют езду на самокате, помните, что на тротуаре главный пешеход. Действия пешеходов сложно предугадать, поэтому будьте бдительны, пропускайте, притормаживайте и здоровайтесь, чтобы создавать хорошее впечатление о водителях электросамокатов; Во время вечерних или ночных поездок обязательно включайте передний фонарь и задние светоотражатели. Без них вероятность аварийных ситуаций стремительно растет; Не пользуйтесь электросамокатом вдвоем. Так легко потерять равновесие и упасть, а повышенная нагрузка на транспортное средство усложняет торможение; Не пользуйтесь за рулем мобильным телефоном: нет такого разговора, который не подождет конца безопасной поездки; На всякий случай повторим очевидное правило: не пользуйтесь электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; Пожалуйста, когда пользуетесь электросамокатом, надевайте шлем. Если к ним привыкли велосипедисты, то и электросамокатчики смогут.

Напомним, что операторы, предоставляющие услуги по прокату электросамокатов, и Киевская городская государственная администрация договорились о правилах их безопасного использования в городских условиях. Перемещаться на них можно будет в обозначенных зонах и с ограниченной скоростью, а каждый пользователь таких сервисов будет иметь медицинское страхование на случай травмы или инцидента в дороге.