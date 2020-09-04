В Украине хотят узаконить использование электросамокатов и сегвеев

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект об усилении контроля за легким электротранспортом, велосипедистами и пешеходами.

За соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов, следует из трансляции заседания парламента на телеканале "Рада".

Указано, что депутаты хотят несколько изменить закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях.

В частности, должна появиться новая категория участников дорожного движения — пользователи персонального легкого электротранспорта. Это касается электросамокатов, сегвеев, гиробордов, гироскутеров и тому подобное.

На таком транспорте разрешат ездить по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии — по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

При этом во время движения в темное время суток нужно иметь включенный фонарь и выделить себя с помощью светоотражающих элементов.

В то же время владельцам электротранспорта запретят:

- перевозить пассажиров, кроме случаев, когда это прямо предусмотрено конструктивным решением производителя;

- пользоваться во время движения телефоном, держа его в руке;

- управлять транспортом в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

Что касается ответственности за нарушение, то к части 2 статьи 127 Кодекса об административных правонарушениях, где говорится о нарушении правил велосипедистами, отнесут и пользователей легкого электротранспорта.

На данный момент эта статья предусматривает штраф в 5 необлагаемых минимумов или 85 грн.

Напомним, в августе у мэра Киева Виталия Кличко и компании Bolt, которая запустила в столице сервис проката электросамокатов, возник спор. Кличко говорит, что компания не согласовывала возможность проката с городскими властями, и пригрозил убрать "самовольно размещенные пункты с электросамокатами". В свою очередь в Bolt все обвинения отвергали.

Кличко даже обратился к депутатам, чтобы они урегулировали пользование электротранспортом. Ведь сейчас, в отличие от велосипедистов, права и обязанности тех, кто ездит по городу на электросамокатах или гиробордах, не предусмотрены законом. С правовой точки зрения они не являются участниками дорожного движения, несмотря на то, что некоторые из подобных устройств развивают скорость более 50 км в час.