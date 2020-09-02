Транспорт 30 минут назад

В аэропорту "Борисполь" появилась навигация для пассажиров к пикап-зонам Bolt и Uber

Теперь в аэропорту Борисполь клиент сможет быстро найти парковку такси компаний Bolt и Uber

Место парковки такси Bolt и Uber в аэропорту Борисполь. Фото: пресс-служба Bolt Место парковки такси Bolt и Uber в аэропорту Борисполь. Фото: пресс-служба Bolt
Место парковки такси Bolt и Uber в аэропорту Борисполь. Фото: пресс-служба Bolt

В аэропорту Борисполь появилась навигация к точкам высадки/посадки пассажиров. Для реализации проекта компания Bolt привлекла команду "Агентів змін", а платформа Uber поддержала инициативу.

Об этом сообщает пресс-служба Bolt. 

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Для сервисов по вызову автомобилей в аэропорту организованы специальные пикап-зоны (точки высадки/посадки пассажиров). Они находятся на третьем и четвертом этажах паркинга в здании, соседнем с аэропортом. 

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В компании отметили, что большинство пассажиров о них не знают. Иногда случалось так, что клиент вызывал автомобиль, но из-за отсутствия указателей не мог найти, куда именно подана машина.

Руководство аэропорта "Борисполь" обнаружило эту проблему и обратилось к платформам Bolt и Uber для ее решения. Компания Bolt привлекла компанию "Агентів змін" к созданию схем навигации, а платформы Bolt и Uber реализовали этот проект.

Напомним, что в Киеве запустили прокат электросамокатов Bolt.

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