Между Кличко и компанией Bolt разгорается война из-за самокатов

Киевский городской голова Виталий Кличко призвал компанию Bolt убрать установленные пункты проката электросамокатов.

По мнению мэра, Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице, а движение этого вида транспорта не урегулировано действующим законодательством Украины. Таким образом, как заверяет Кличко, городские власти не могут позволить компании предоставлять такой вид услуг.

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"Отмечу, что в КГГА поступили предложения на проведение инвестиционного конкурса на размещение пунктов проката электросамокатов — по принципу велопроката. И конкурс будет проведен, но — после внесения соответствующих изменений в законодательство Украины о дорожном движении. Поэтому я призываю компанию Bolt убрать несанкционированно установленные пункты проката. И соблюдать действующее законодательство. Иначе городские службы будут вынуждены убрать самовольно размещенные пункты с электросамокатами", — написал Кличко у себя в Telegram-канале.

Мэр добавил, что примером цивилизованного сотрудничества с городом и предоставления услуг законным способом является работа пунктов велопроката, которые два года успешно работают в столице и развивают сеть.

В свою очередь, в компании Bolt заявили, что, согласно статьи 42 Конституции Украины и статьи 3 Гражданского кодекса Украины действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом, согласно которой продажа, аренда и управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине.

В компании отмечают, что на сегодняшний день правила безопасности движения на персональном легком электротранспорте не закреплены на законодательном уровне в Украине.

"В основе идеологии сервиса проката электросамокатов заключается принцип микромобильности. В отличие от проката велосипедов, он не предусматривает пользование стационарными централизованными парковками, а руководствуется современным принципом социальных сетей. С помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент. Право пользователя (жителя или гостя города Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковки", — говорится в письме, которое есть в распоряжении редакции.

Как утверждают в компании, городские власти сегодня не имеют оснований требовать от бизнеса получения любого рода согласований и разрешений, поскольку они не предусмотрены законодательно.

"В соответствии с законодательством Украины действует принцип запрета для органов государственной власти и местного самоуправления требовать получения документов разрешительного характера, которые не предусмотрены законом (статья 1 Закона Украины "О Перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности"). Деятельность компании Bolt по предоставлению возможности пользования электросамокатами осуществляется на основании государственной регистрации компании в Украине, ввоза электросамокатов с уплатой всех пошлин, налогов, пошлин и необходимых платежей, а также последующей уплатой предусмотренных законодательством налогов с соответствующей деятельности в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, европейская платформа для заказа поездок Bolt запустила услугу аренды электросамокатов. Услуга будет доступна для всех жителей столицы возрастом старше 18 лет.