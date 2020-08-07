Транспорт вчера, 11:21

В Киеве запустили прокат электросамокатов: в Bolt рассказали, сколько стоит услуга

Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов, необходимо обновить приложение Bolt для вызова авто до последней версии

Фото: Bolt Фото: Bolt
Фото: Bolt

Компания Bolt запускает в Киеве услугу аренды электросамокатов. В пятницу, 7 августа, на территории киевского инновационного парка UNIT.City состоялось тестирование проекта. 

В компании рассказали, сколько будет стоить набравшая популярность в мире услуга проката электросамокатов. Так, стоимость разблокировки электросамоката составит 29 грн, а минута поездки ― 4,90 грн. Пользователь также сможет арендовать самокат на весь день по специальной цене в 600 грн. 

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"Во всем мире пользователи выбирают легкие, удобные и экологичные виды транспорта. Они позволяют решить проблему "последней мили" и за несколько минут добраться от метро до работы или дома. Тестирование проекта проходило на территории киевского инновационного парка UNIT.City и вызвало огромный интерес. Тестовый период прошел успешно и теперь мы готовы запустить эту услугу по всему городу", ― рассказал региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

Чтобы воспользоваться сервисом проката электросамокатов, необходимо обновить приложение Bolt для вызова авто до последней версии. После обновления приложения нужно подойти к самокату и отсканировать его QR-код. Оплатить прокат транспортного средства можно безналичным способом. В приложении также есть инструкции по безопасному использованию электросамоката.

Найти электросамокат можно будет в центре Киева: возле станций метро, парков и наиболее посещаемых локаций города. Первые локации с прокатом можно найти на Почтовой площади, Майдане Независимости, Бессарабской площади, Золотых воротах и в Мариинском парке. После поездки самокат можно будет припарковать в безопасных местах, которые отмечены на карте в приложении. Если пользователь оставит самокат за пределами специально отведенных мест, его оштрафуют.

Все самокаты оснащены GPS-навигаторами для получения данных о местах их разблокировки и парковки. Каждое утро сотрудники Bolt будут отвозить самокаты в специально отведенные места для их зарядки. В связи с пандемией все электросамокаты будут проходить регулярную дезинфекцию. Пользователям новой услуги также рекомендуется использовать санитайзеры и одноразовые перчатки.

Партнер проекта ― компания Венбест. Она будет обеспечивать постоянную охрану всех электросамокатов и следить за соблюдением правил проката в сотрудничестве с Национальной полицией Киева.

В настоящее время прокат электросамокатов Bolt доступен в 10 странах и более чем 30 городах Европы.

СПРАВКА

Bolt ― ведущая европейская платформа для заказа поездок, главная цель которой сделать передвижение по городу более доступным, удобным и надежным. Услугами Bolt пользуется более 30 млн человек в 35 странах Европы и Африки. Компания предоставляет целый ряд услуг, таких как вызов автомобилей, доставка еды, курьерская доставка, прокат электросамокатов и электровелосипедов. Все поездки Bolt в Европе углеродно-нейтральны: компания стремится уменьшить экологический след согласно стратегии "Green Plan". В Украине услуги компании Bolt доступны в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и во Львове (www.bolt.eu).

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