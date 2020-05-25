В Bolt решили страховать своих водителей от COVID-19

Компания Bolt будет дополнительно страховать водителей на случай заболевания COVID-19.

Как сообщает пресс-служба компании, страховка от коронавируса будет оформлена на тех водителей, которые совершают большое количество поездок в период карантина.

Такие водители будут застрахованы с возможностью продления страховки в случае, если эпидемия COVID-19 в стране продолжится. Страхование производит компания "ИНГО".

"С самого начала эпидемии мы прилагаем все усилия для того, чтобы минимизировать риск заболевания вирусными инфекциями: открыли станции для дезинфекции машин внутри и снаружи, а также ввели категорию авто с прозрачными перегородками. Ситуация в мире показывает, что борьба с коронавирусом еще не закончена и риск заражения, возможно, будет оставаться долго. Поэтому мы решили застраховать водителей на случай заболевания COVID-19", ― рассказал региональный менеджер Bolt Тарас Потичный.

С июля 2019 года каждая поездка от сервиса Bolt застрахована на сумму до 1 млн грн.

Кроме того, в период карантина платформа Bolt передала медработникам 105 тысяч промокодов на бесплатные поездки на сумму 20 млн грн. Инициатива по перевозке медиков действует в Киеве, Львове и Харькове.

Ранее сообщалось, что в связи с эпидемией коронавируса компания Bolt внедрила дополнительные меры защиты для своих клиентов. В мобильном приложении появилась новая категория автомобилей под названием Isolated (Изолированный).

СПРАВКА

Bolt — европейская платформа по вызову автомобилей. Компания предоставляет широкий перечень услуг: от вызова автомобилей до аренды электросамокатов и доставки еды. Компанию Bolt основал Маркус Виллиг в 2013 году. Сейчас у нее 30 миллионов клиентов в 35 странах мира.